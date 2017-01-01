Минкульт Прикамья ищет подрядчика для рекламы своих мероприятий в социальных сетях

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КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры» Пермского края объявило о запросе котировок на оказание комплексных услуг по освещению мероприятий, проводимых при поддержке министерства культуры Пермского края, путём проведения таргетированных рекламных и информационных кампаний в социальных сетях Вконтакте, Facebook и Instagram.

Целью оказания услуг названо повышение информированности жителей края о деятельности министерства культуры, привлечение аудитории и увеличение объёма лояльных пользователей — подписчиков официальных страниц министерства культуры в социальных сетях. Также это формирование новой аудитории и мотивация к посещению мероприятий, проводимых при поддержке минкульта.

Согласно техзаданию, исполнитель должен оказать услуги, направленные на проведение таргетированных рекламных и информационных кампаний среди населения Пермского края, посредством создания (разработки), доработки и продвижения рекламных сообщений в социальных сетях Вконтакте, Facebook, Instagram, а также публикации информационных сообщений в крупных сообществах в социальных сетях Вконтакте, Facebook, Instagram.

В техзадании также приводятся целевые показатели по каждой социальной сети. Так, размещённые Вконтакте объявления должны набрать не менее 160 тыс. просмотров, в Facebook — не менее 50 тыс., в Instagram — не менее 50 тыс. Также исполнитель должен привлечь на официальные страницы минкульта не менее 2 тыс. новых пользователей Вконтакте, не менее 1 тыс. пользователей в Facebook и не менее 2 тыс. в Instagram.

Срок оказания услуг — с момента заключения договора до 28 февраля 2019 года, максимальная цена контракта — 428 тыс. руб.