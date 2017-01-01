Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 30 ноября

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Праздник в гости мчится. Пермяков и гостей города ждут настоящие новогодние чудеса.

Вставай на лыжи! В самом центре Перми 18 декабря состоятся лыжные соревнования.

Накормим себя и соседей. Пермские агропромышленники ещё раз доказали успешность и востребованность своей продукции.

Наши овощи — вкусны, наши овощи — нужны. В Прикамье представили инвестиционный проект по строительству тепличного комплекса.

Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год! В преддверии новогодних каникул в Прикамье начнут работу традиционные ярмарки.

Как по трассе. Итоги дорожного сезона-2018 в Пермском крае.

Узнать свои права. Жителям Прикамья ответят на вопросы по защите прав людей с ограниченными физическими возможностями.

Пермские сыры — гарантия качества. Производитель молочной продукции из Прикамья отмечен семью наградами на Фестивале качества масла, сыров и масложировой продукции.

«Меня заела бытовуха…». Полицейские протоколы продолжают фиксировать случаи семейно-бытового насилия.

С лопатой наперевес или Кто расчистит дорогу до дома. Рассказываем, сколько снега на тротуаре считается нормой и кому жаловаться, если УК «забывает» исполнить свои обязательства.

Даёшь активную молодёжь! Молодёжный форум собрал в Перми более 500 участников.

Газета «Пятница» выходит тиражом 120 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Уважаемые читатели! В Интернет-сети газету «Пятница» можно найти на сайте газетапятница.рф и в социальной сети «ВКонтакте».

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться