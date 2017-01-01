Поправки о плате за перераспределение земельных участков прошли первое чтение Авторы законопроекта уверены, что это поможет увеличить доходы бюджетов муниципальных образований Прикамья

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Депутаты Законодательного собрания Пермского края в ходе пленарного заседания 29 ноября в первом чтении приняли проект поправок в закон о порядках распределения цены продажи и перераспределения земельных участков, находящихся в собственности края, а также тех, государственная собственность на которые не разграничена.

Проект внесён в ЗС главой Перми Дмитрием Самойловым. Он предполагает в пять раз (с 15% до 75%) поднять коэффициент, применяемый при расчёте платы за увеличение площади земельных участков путём перераспределения с участками в краевой собственности или если госсобственность не разграничена.

В пояснительной записке сказано, что с 1 января 2018 году цена за выкуп земельных участков составляет 75% от кадастровой стоимости участка, а размер платы за увеличение площади частных земельных участков в результате перераспределения составляет всего 15% от кадастровой стоимости. Авторы законопроекта считают, что коэффициент в обоих случаях должен быть одинаковым, так как обе процедуры приводят к одинаковым правовым последствиям — оформлению права собственности заявителей на земельные участки.

Главная цель законопроекта — это увеличение доходов бюджетов муниципальных образований Пермского края.

При этом авторы законопроекта указывают, что рассчитать дополнительные доходы бюджетов муниципальных образований невозможно, так как перераспределение земель осуществляется только на основании заявлений граждан и юридических лиц, а кадастровая стоимость земельных участков всегда разная. В связи с этим мэрия города рассчитала, сколько бы бюджет Перми мог получить, если бы коэффициент повысили ещё в 2017 году.

Напомним, в 2017 году в администрацию Перми поступило 365 заявлений от физических и юридических лиц и 196 заявлений — в 2018 году. В результате за счёт перераспределения бюджет города в 2017 году пополнился на 104,4 млн руб. и на 12,9 млн руб. — в январе — мае 2018 года. Если бы коэффициент был равен не 15%, а 75%, то доход города составил бы 522,1 млн руб. и 64,7 млн руб. соответственно. При этом в мэрии полагают, что увеличение стоимости платы при перераспределении земельных участков справедливо, так как заявители, к земельному участку которых прилегают свободные земли, и так получают их без проведения торгов.