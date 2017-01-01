Власти пересмотрят порядок присвоения звания «Почётный гражданин Пермского края» Депутаты и чиновники хотят избежать повторения шумихи, возникшей после отказа наградить этим званием Теодора Курентзиса

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Сегодня, 28 ноября, на заседании комитета Заксобрания по государственной политике и самоуправлению депутаты рассмотрели проекты постановления Законодательного собрания о присвоении звания «Почётный гражданин Пермского края» ректора ПГМУ им. Вагнера Ирины Корюкиной и главного дирижёра Пермского губернского оркестра Евгения Тверетинова.

Напомним, эти две кандидатуры, а также кандидатура художественного руководителя Пермского театра оперы и балета Теодора Курентзиса были предложены депутатами Пермской гордумы. Кроме этого, в комиссию поступили предложения от земских собраний Чусовского района (директор ООО «Ключи» Виталий Бобриков) и Берёзовского района (президент федерации самолётного спорта Пермского края Владимир Котельников). Но, так как за один год почётное звание могут получить только два человека, комиссия при губернаторе Пермского края по наградам направила в Законодательное собрание проект постановления о награждении только Евгения Тверетинова и Ирины Корюкиной. Таким образом, Теодор Курентзис в этом году звание почётного гражданина края не получит.

Члены комитета единогласно поддержали проекты постановлений Заксобрания о награждении Ирины Корюкиной и Евгения Тверетинова. Однако потом разгорелась бурная дискуссия.

Депутат Андрей Колесников предложил подумать над тем, чтобы сделать некую процедуру почётного статуса номинанта, чтобы даже простое упоминание человека в этом списке было почётным. В качестве примера он привёл премию «Оскар». «Был пять раз номинирован, ни разу не получил, но он великий человек», — добавил депутат, вероятно, имея в виду Леонардо ДиКаприо. А председатель комитета Александр Бойченко, в свою очередь, предложил не выходить в публичную плоскость до конца процедуры награждения.

Первый вице-премьер краевого правительства Ольга Антипина, которая возглавляет комиссию по наградам, отметила что процедура выдвижения кандидатов не совсем совершенна. «У нас любой муниципалитет может выдвинуть на присвоение этого звания любое количество человек. И комиссии нужно потом выбрать из этого большого количества очень достойных и уважаемых людей только двух лучших. В результате обсуждение и решение комиссии обрастает ненужными слухами. Поэтому в этом году мы должны сделать поправки в закон о присвоении почётного звания, которые бы защитили номинантов от ненужного обсуждения», — пояснила Ольга Антипина.

Экс-председатель Заксобрания Николай Девяткин, который тоже входит в комиссию по наградам, заявил, что этот казус произошёл по вине гордумы Перми, и предложил выдвигать от одного муниципалитета только одного человека.

«Ведь Пермь прекрасно знала, что больше двух не присваивают. В итоге они выдвинули троих и поставили под удар комиссию и губернатора. Если эту поправку сделать, то одна из проблем снимется», — заверил Николай Девяткин.

Звание «Почётный гражданин Пермского края» присваивается за выдающиеся заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве, образовании, охране здоровья, правопорядка, государственном и муниципальном строительстве, благотворительной деятельности и за иные заслуги перед народом, Пермским краем и государством. Звание присваивается раз в год не более чем двум гражданам: они получают нагрудный знак, удостоверение, грамоту и ежегодную денежную выплату в 450 тыс. руб.