На обследование домов Пермского края могут направить ещё 200 млн руб. Cумма сформирована процентами за использование средств с депозитов Фонда капремонта

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 27 ноября, члены комитета Законодательного собрания по развитию инфраструктуры рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Закон Пермского края «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края».

Авторы законопроекта, депутаты краевого Заксобрания Виктор Плюснин и Илья Шулькин, предложили разрешить Фонду капремонта использовать средства, формируемые в качестве процентов за использование средств, лежащих на счетах регионального оператора, и дополнительные доходы в виде штрафов и пени. Сейчас использование этих средств не регламентируется никакими нормативно-правовыми актами, поэтому деньги просто лежат на счетах.

Как пояснил председатель комитета Виктор Плюснин, сегодняь на депозитах фонда накопилось уже более 200 млн руб. «Поэтому правительство обратилось к нам, чтобы мы внесли поправки, позволяющие использовать эти средства на обследование всех домов, находящихся в программе», — добавил депутат.

Как ранее сообщил «Новому компаньону» второй автор законопроекта, депутат Илья Шулькин, дополнительные доходы фонда в виде штрафов и пеней можно потратить на увеличение штата регоператора. По словам депутата, сейчас из бюджета выделяется финансирование только на 105 ставок. Однако из-за увеличения объёмов работ этого количества уже недостаточно.

В Фонде капитального ремонта «Новому компаньону» сообщили, что сейчас на общем счёте регионального оператора находится 3,5 млрд руб. При этом на сумму свыше 2 млрд руб. заключены договоры с подрядчиками на проектирование и выполнение работ по капитальному ремонту. Оплату по этим договорам произведут после приёмки работ. Также до 2020 года фонд должен провести комплексное обследование порядка 9 тыс. домов края, находящихся в региональной программе. Из них уже обследована тысяча.