«Азот» поучаствовал в деловой игре на МЭФ-2018

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Фото: пресс-служба предприятия

Сотрудники филиала «Азот» компании «УРАЛХИМ» стали участниками Межрегионального экспортного форума, который состоялся в Перми 21—22 ноября.

Представители бизнеса и эксперты обсудили актуальные вопросы, а затем для них была организована серия тренингов и деловых игр. Одна из них — по управлению корпоративной культурой под названием «Японский завод в Китае». Игра в активном игровом режиме позволяет выстраивать стратегические и тактические модели экспортно-импортных операций, взаимодействие между производителями, продавцами и покупателями, находящимися в разных геоэкономических зонах, отлаживать ценовую рыночную политику в условиях жёсткого динамичного профицитного рынка с высоким уровнем непредсказуемости и волатильности. По сценарию взаимодействие происходило на территории трёх государств: Японии, Китая и США.

Юрий Аистов, ведущий деловой игры:

— Япония — это высокотехнологичные системы, Китай — возможность дешёвой сборки и быстрой интеграции производства, а США — эмиссия денег. Все средства идут из США, и, соответственно, задача игроков — запустить как можно большее количество денег в экспортно-импортные отношения, создать внутренний объём экономики.

Участники, в том числе трое представителей коммерческой службы филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», за ограниченное количество времени должны были повысить эффективность предприятия. Условно действовали две команды: завод с рабочими и топ-менеджментом, а также предприниматели.

Мария Вавилова, начальник отдела внешнеэкономической деятельности филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— В этой игре важна скорость. Если на работе принятие решений и проведение операции происходит в течение полноценного рабочего дня, то здесь на то же самое даётся всего три минуты. За это время необходимо успеть провести переговоры, уточнить детали. От повышения скорости начинаешь быстрее думать и действовать. Игра полезна тем, что даже самые опытные руководители в ней могут принять более рискованные, чем в реальной жизни, решения и сразу увидеть результат.

Межрегиональный экспортный форум — уникальная площадка по развитию компетенций экспортёров и экосистемы поддержки экспорта. В нём приняли участие более 3 тыс. человек. Ведущие российские и международные эксперты, представители государства, бизнеса и институтов развития обсудили новые форматы и актуальные вопросы развития российского экспорта, в том числе механизмы достижения регионами РФ целевых показателей, обозначенных Указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Генеральный партнёр форума — компания «УРАЛХИМ».

Источник — пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»