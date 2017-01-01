В новый тепличный комплекс в Чусовом вложат 7 млрд руб.

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Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Правительство Прикамья, ООО «Тепличный комплекс «Пермский», ООО «Агро Менеджмент» и администрация Чусовского района подписали соглашение о сотрудничестве по созданию современного тепличного комплекса в городе Чусовом. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Площадь предприятия составит 24 га. Комплекс будет располагать собственным энергетическим центром для круглогодичного производства экологически чистых огурцов и томатов. Инвестиции в проект превысят 7 млрд руб. При создании тепличного комплекса будут применены передовые технологии, в том числе полностью автоматизированное управление микроклиматом и питанием растений.

Мощность проекта позволит обеспечить население Пермского края и прилегающих регионов овощной продукцией в объёме около 19 тыс. т в год. Кроме того, производство создаст в муниципалитете порядка 400 новых рабочих мест.

«Наша задача в Чусовом — диверсифицировать экономику в городе, перестать зависеть от градообразующего предприятия. Реализация проекта позволит создать около 400 новых рабочих мест для жителей города», — подчеркнул на встрече первый заместитель председателя правительства, министр территориального развития Пермского края Роман Кокшаров.

В рамках подписанного соглашения Пермский край береё на себя обязательства по строительству необходимой инфраструктуры до границ тепличного комплекса — строительство участка автодороги, газопровода, канализации, подключение к электросетям.

«Исходя из опыта создания наших тепличных комплексов в Республике Коми и Чувашской Республике, в Чусовом мы нашли хорошую площадку для строительства тепличного комплекса. Мы крайне признательны региональным властям, которые взяли на себя вопросы доступа к необходимой инфраструктуре для реализации такого рода проектов», — отметил генеральный директор ООО «Агро Менеджмент» Дмитрий Туляков.

Ввод в эксплуатацию комплекса будет осуществлён поэтапно в течение 2020 года. Первый урожай планируется собрать уже в конце 2020 года. Выход теплиц на проектную мощность запланирован на 2021 год.

«В настоящий момент сформирована и оформлена территория будущего тепличного комплекса, в октябре мы приступили к полномасштабному проектированию объекта и его вспомогательных сооружений, на стадии завершения выполнение всего необходимого объёма инженерных изысканий», — прокомментировал текущий статус проекта генеральный директор ООО ТК «Пермский» Дмитрий Шашикашвили.

Отметим, Чусовой имеет статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Резидентами ТОСЭР на сегодня являются 8 предприятий разной направленности: «Чусовской завод по восстановлению труб», «Белый камень», «Фабио-Рус», «Стройсервис», «Швейная фабрика РК», «Экотоп» «Металлопласт», «Базальт Групп». Число вакансий в Чусовском районе за полтора года выросло более чем в полтора раза.