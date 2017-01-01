За год количество заявок на подключение к газу в Прикамье выросло на 40%

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В правительстве Пермского края привели статистику Региональной службы по тарифам по подключению к газу в текущем году. Так, за За 10 месяцев 2018 года на подключение домовладений к газу в АО «Газпром газораспределение Пермь» поступило 7,7 тыс. заявок жителей региона, из которых 4,3 тыс. уже выполнены. Для сравнения: за 2017 год компанией было получено 5,6 тыс. заявок, из которых 2,5 тыс. были выполнены. Таким образом, за неполный 2018 год заявок на подключение газа поступило почти на 40% больше, чем за весь прошлый год.

Напомним, в 2017 году принято два решения, упростивших процедуру подключения жителей к газу: о доведении газовой трубы до «фасада» и о компенсации расходов на подключение социально незащищённым группам населения. Власти края отмечают, что 10% тех, кто подключился к газу в этом году, сделали это с использованием мер социальной поддержки.

Также в Пермском крае реализуется принцип «единого окна» по вопросам газификации. Жителям не требуется приезжать со справками во все инстанции — заявление и документы принимаются в ближайшем офисе АО «Газпром газораспределение Пермь». Кроме того, по заявкам муниципалитетов специалисты предприятия приезжают в отдалённые территории, собирают заявки и консультируют жителей по процедуре подключения.

Сейчас в крае реализуется первый этап программы газификации, которая действует до 2019 года. Предполагается, что за это время имеют возможность подключиться к газу жители порядка 8 тыс. домов. Это свыше 24 тыс. человек. В рамках первого этапа программы планируется газифицировать 43 населённых пункта и построить 679 км газопроводов.