В выходные часть Свердловского района Перми останется без воды

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Фото: Константин Долгановский

В ближайшие выходные, 24 и 25 октября, часть Свердловского района Перми останется без воды из-за аварийно-восстановительных работ на ул. Самаркандской, 135, сообщили в «Новогоре-Прикамье». Ряд микрорайонов города могут испытать проблемы с водоснабжением.

Суббота, 24 ноября, с 9:00 до 20:00:

Балхашская, 135;

Бердичевская, 8;

Братская, 177;

Горловская, 20, 32;

Запорожская, 1, 11, 11а, 13, 15, 17, 180а, 19, 1а, 21, 23, 25, 3, 5 и 7;

Ижевская, 25;

Казахская, 39, 71;

Лисичанская, 44;

Лихвинская, 27;

Лякишева, 13;

Самаркандская, 1, 102, 139, 141, 143, 145, 147, 28, 32, 54, 58 и 96;

Старцева, 140, 155, 6;

Таманская, 46;

Туркестанская, 51;

Уманская, 10;

Холмогорская, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 2а, 2в, 2 г, 2д, 2е, 2з, 3, 4/1, 4/3, 4а, 4б, 4в, 4г, 5, 6, 7, 7а, 9.

Воскресенье, 25 ноября:

Луначарского, 97а;

Попова, 55а;

Пушкина, 89а.

Кроме того, пониженное давление и перебои в водоснабжении могут испытывать жители микрорайонов Юбилейного, Южного и Биомеда.