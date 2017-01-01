Инженерная школа №16 возглавила рейтинг уникальных школ Перми

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Департамент образования администрации Перми составил ежегодный рейтинг уникальных образовательных учреждений краевой столицы.

В этом году его возглавила инженерная школа №16. Созданная в 2012 году, она стала одной из первых уникальных школ в Перми. В прошлогоднем рейтинге она занимала вторую позицию, лидером тогда стала школа дизайна «Точка».

Социальными партнёрами школы №16 выступают ПАО «Искра», ОАО «РусГидро» — «Камская ГЭС», ГП «ПЦБК», ООО «Камский кабель» и другие. В школе установлено специальное оборудование и станки, а ученики с 7 по 11 класс проходят пробы и практики инженерно-технической направленности в производственных мастерских на предприятиях. На производстве школьники знакомятся с такими специальностями, как лаборант химического анализа, станочник широкого профиля, изучают особенности комплексной обработки материалов, моделирования технических объектов, основы граверного дела.

Второе место в рейтинге в этом году заняла политехническая школа «Фотоника» (школа №93). Здесь на занятиях школьники изучают процесс проектирования аналоговых и цифровых схем, осваивают технологические операции по изготовлению оптических шнуров, конструируют мобильные телефоны и создают роботов-манипуляторов. Социальный партнер школы — ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК). Эта школа стала абсолютным лидером по количеству выпускников, поступающих в высшие учебные заведения по целевому набору на специальности согласно направлению «уникальности» школы.

Как пояснили в департаменте образования, рейтинг составляется ежегодно в начале учебного года. Он необходим для получения объективной и достоверной информации о деятельности учебных заведений, распространения успешного опыта работы, обеспечения доступности и открытости информации о школах и детских садах города.

Отдельно публикуется рейтинг уникальных школ: на сегодняшний день в городе работают десять таких учреждений, в них выстроено тесное сотрудничество с различными промышленными предприятиями и организациями нашего города. Проект «Уникальные школы» подразумевает создание новой модели сотрудничества школ и профессиональной среды, приход в школы реальных представителей профессиональных сообществ, новые подходы к профессиональному самоопределению детей.

Ознакомиться с рейтингом уникальных школ можно на Едином портале пермского образования в разделе «Рейтинг и мониторинг». Кроме этого, здесь размещен рейтинг детских садов Перми. Как и в прошлом году, лидером среди дошкольных учреждений стал детский сад «Эврика». В департаменте образования отмечают, что при формировании рейтинговой оценки учитывается качество содержания образования и развития кадров, а также финансово-экономическая деятельность учреждений.

Рейтинг всех общеобразовательных учреждений будет опубликован на сайте после 10 октября.