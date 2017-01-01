«Этот проект бюджета создан в условиях неопределённости» Власти края представили проект главного финансового документа региона на ближайшую трёхлетку

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В четверг, 27 сентября на заседании правительства губернатор Максим Решетников и министр финансов Елена Чугарина рассказали об основных параметрах проекта бюджета Пермского края на 2019-2021 годы.

Доходы на 2019 год прогнозируются в размере 116 млрд руб. Это выше ожидаемых поступлений 2018 года на 2,9 %. В 2020 году рост доходов ожидается на уровне 4,5%, в 2021 — 5,6 %.

По словам министра финансов Пермского края Елены Чугариной, на рост налоговых и неналоговых доходов благоприятно влияют увеличение налоговых ставок по отдельным видам налогов и макроэкономические условия для местных производителей. Минфин заложил на 2019 год рост налоговых и неналоговых доходов на уровне 5,5%, на 2020 год — 4,7%, а на 2021 — 5,8%.

Расходы краевого бюджета в 2019 году составят 122 млрд руб. При этом на социальные программы приходится более 70% расходов. В 2019 году эта сумма составит более 119 млрд руб, а за три года — 376 млрд руб.

В 2019-2021 годах на строительство социальных объектов будет направлено 29,7 млрд руб. В частности на больницы и поликлиники выделят 9 млрд, театры, музеи и зоопарк — 8,9 млрд руб., школы и детские сады — 5,4 млрд руб., а стадионы и спортивные площадки — 1,2 .тиызжмлрд руб.

Расходы дорожного фонда составят 5,4 млрд руб. В частности, на строительство региональных дорог в 2019 году направят 3,5 млрд руб. и примерно столько же на строительство и ремонт местных дорог.

Также в 2019 году предлагается выделить на оказание финансовой помощи местным бюджетам около 18,5 млрд руб., что составляет 15% от объёма расходов краевого бюджета. По словам министра финансов, это позволит сформировать сбалансированные местные бюджеты без привлечения заёмных средств коммерческих банков.

Дефицит бюджета на 2019 год составит 6,2, млрд руб., на 2020 — 9,1 млрд руб., а на 2021 — 7,2 млрд руб.

По словам Елены Чугариной, этот дефицит «бумажный». По итогам года он будет меньше за счёт экономии и возможного финансирования из федерального бюджета. «Реальный дефицит в 2019 году нами оценивается в 2,3 млрд руб., в 2020 году — в 1,5 млрд. В 2021 году надеемся вообще выйти на бездефецитность», — добавила чиновница.

Максим Решетников отметил, что правительство сознательно пошло на формирование дефицитного бюджета. При этом он отличается от прошлых лет тем, что формировался в условиях неопределённости базовых вводных.

Дело в том, что до сих пор не понятно, выделят ли краю дотацию из федерального бюджета для балансировки бюджета Прикамья. В прошлом году эту дотацию убрали, но, по словам Максима Решетникова, в министерстве финансов России пообещали её вернуть. Кроме этого, на федеральном уровне убрали налог для организаций на движимое имущество. Из-за этого в 2019 году региональный бюджет не досчитается порядка 4 млрд руб. «Нам обещали механизмы компенсации, но пока они не утверждены. Ситуация прояснится после того, как федеральный бюджет внесут в Госдуму. Но мы не можем затягивать с формированием бюджета, поэтому сформировали его на основе вводных, которые нам понятны», — сообщил глава региона.

Елена Чугарина добавила, что сейчас в бюджете учтена только дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 2,2 млрд руб. Поэтому объём нецелевых трансфертов пока в два раза ниже уровня 2018 года. Если деньги из федерального бюджета всё-таки выделят, то ко второму чтению власти края внесут в проект бюджета соответствующие изменения.

Чиновники уверены: текущие расходы будут расти, но в сдержанном темпе. При этом все социальные обязательства сохраняются. Также заложена индексация социальных выплат на уровень инфляции — на 3%.

Кроме этого, правительство края впервые за несколько лет вернулось к индексации фонда оплаты труда для работников бюджетной сферы. Индексация составит 2%. Максим Решетников отметил, что пока это ниже уровня инфляции, но ресурсы есть и внутри социальной сферы. «Благодаря повышению эффективности закупочной политики и оптимизации управленческого персонала, мы сможем закрыть разрыв, возникший из-за инфляции и материальных издержек, и в дальнейшем обеспечить рост заработной платы», — пояснил глава региона.

Проект бюджета внесут в Законодательное собрание Пермского в понедельник, 1 октября. А уже 12 октября в зале заседаний по нему пройдут первые публичные слушания.