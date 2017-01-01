Председателем Добрянской гордумы стал Юрий Первушин

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В среду, 26 сентября в ходе первого заседания думы Добрянского городского поселения четвёртого созыва депутаты избрали председателя. Им стал замначальника цеха Пермской ГРЭС Юрий Первушин. Его заместителем по представлению самого Первушина утвердили депутата Добрянской гордумы прошлого созыва Ларису Горбунову. Эту информацию подтвердили в администрации Добрянского городского поселения.

Помимо Первушина на пост председателя претендовали заместитель генерального директора ООО «Высокотехнологические разработки» Александр Бутырин и директор пермского подразделения ООО «Диасофт Системы» Владимир Степанов.

Председатель и его заместитель будут работать на неосвобождённой основе.