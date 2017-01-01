Последний участок бывшего ипподрома переводят в зону коммерческой застройки

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Комиссия по землепользованию и застройке Перми поддержала инициативу департамента строительства и архитектуры городской администрации о смене зонирования последней части территории бывшего пермского ипподрома.

Речь о его северо-восточной части (шоссе Космонавтов, 162), где в настоящее время расположен ресторан «СССР», гаражи и административные здания. Чиновники предложили сменить зонирование этого участка с Ж-1 (индивидуальная жилая застройка) на Ц-5 (зона оптовой торговли и открытых рынков). Отметим, что, не считая этого участка, вся территория бывшего ипподрома уже находится в зоне Ц-5.

Причиной стали опасения городской администрации, что текущее зонирование участка в будущем может привести к его застройке жильём. В то же время, эту территорию предполагается использовать под коммерческую застройку, что также отражено в Генплане Перми.

Напомним, как уже ранее писал Новый компаньон, в будущем на территории бывшего ипподрома появится многофункциональный торгово-развлекательный центр.

Решение комиссии носит рекомендательный характер. Теперь оно будет отправлено на публичные слушания, а затем утвердить глава Перми.