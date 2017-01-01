В Перми презентован проект ТЦ на месте ипподрома Ежегодные доходы бюджета от реализации инвестпроекта могут превысить 300 млн рублей

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Представители компании MALLTECH презентовали властям Перми и Пермского края обновленный проект торгового центра, который планируется разместить на участке бывшего ипподрома. Строительство предполагается начать в первом квартале 2019 года.

В настоящее время завершается проектирование ТЦ общей площадью 150 тыс. кв.м (с учетом подземной парковки). Проект предполагает два этажа, на которых разместятся ритейл-гипермаркет, магазины, многозальный кинотеатр, фудкорт, масштабный детский развлекательный центр.

По словам генерального директора компании MALLTECH Николая Артеменко, планируется, что почти половину второго этажа ТЦ «отдадут» детям: здесь разместятся специализированные магазины и развлекательная зона. В досуговом центре для детей площадью около 2,6 тыс. кв.м. будет представлено большое количество аттракционов и зон для активного отдыха.

Кроме того, предполагается, что в ТЦ будут размещены бренды как уже представленные на территории Пермского края, так и новые. В частности, ведутся переговоры о размещении на торговых площадях нового центра японской марки одежды UNIQLO и магазина спортивных товаров Under armour.

Объем инвестиций в строительство составит порядка 9 млрд руб. При этом налоговые поступления в бюджеты всех уровней превысят 300 млн руб. в год.

Строительство ТЦ предполагает комплексное развитие территории, включающего и проходящие активности в СК им. Сухарева. Инфраструктура ТЦ позволит посетителям крупных культурных и спортивных мероприятий, проходящих в спорткомплексе, пользоваться услугами фудкорта, развлекательных площадок и вместительной парковки.

Отдельно во время рабочей встречи были подняты вопросы организации дорожного движения в этом районе города. По словам главы Перми Дмитрия Самойлова, транспортная инфраструктура на участке рассчитана на достаточный поток машин: на этапе проектирования шоссе Космонавтов и транспортного кольца были заложены показатели, учитывающие не только строительство торгового центра с новыми рабочими местами, но и потенциальную жилую застройку на 3 тыс. человек.

На территории самого торгового центра предусмотрена подземная всесезонная и наземная парковки более чем на 4 тыс. автомобилей. Жители смогут добраться до ТЦ как на личном автомобиле или общественном транспорте, так и на бесплатных автобусах (шатлах). Кроме того, планируется организовать для пешеходов крытые переходы до остановок общественного транспорта.