Председателем Осинской гордумы избрана Любовь Степанова Её кандидатуру путём тайного голосования поддержали 13 из 14 депутатов

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г. Оса

Фото: Валерий Заровнянных

Сегодня, 25 сентября, председателем думы Осинского городского поселения избрали преподавателя ГБОУ «Осинский аграрный техникум» Любовь Степанову. Её кандидатуру путём тайного голосования поддержали 13 депутатов из 14. Коммунист Максим Рожков, который ранее назывался в числе претендентов на пост спикера, выдвигать свою кандидатуру не стал.

Любовь Степанова выдвигалась в Осинскую гордуму от «Единой России» и считается креатурой главы района Якова Лузянина. Ранее она возглавляла местный аграрный техникум.

Как уже сообщал «Новый компаньон», считается, что команда Лузянина нацелена на объединение Осинского муниципального района с административным центром. Эксперты полагают, что Любовь Степанова является компромиссной фигурой для всех игроков, и выбор её кандидатуры обусловлен краткосрочностью полномочий в связи с предстоящим объединением.