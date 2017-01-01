Властитель гордум Оппозиция в Чайковском и Кунгуре поборется за кресло спикера

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Выбранные 9 сентября представительные органы в муниципалитетах на этой неделе соберутся на первые заседания. Главный вопрос повестки — выборы руководства. Самый непредсказуемый результат по-прежнему может возникнуть в Чайковском, где оппозиция взяла почти половину мест в гордуме. Глава района Юрий Востриков намерен выдвинуть на эту должность директора филиала ПАО «РусГидро» — «Воткинская ГЭС» Алексея Бякова, оппозиция свои кандидатуры не раскрывает, но, по данным «Нового компаньона», склоняется к и. о. координатора местного отделения ЛДПР, директору ООО «Акела» Александру Русанову. От того, кто победит, будет зависеть будущее Юрия Вострикова, поэтому сейчас он активно пытается вытащить оппозицию на переговоры.

Глава Чайковского района занял позицию «глубокого молчания». Оппозиция подозревает его в двойной игре

Чайковский

Первое заседание — 21 сентября

В Чайковском альянс ЛДПР и КПРФ, которые курировали депутаты Законодательного собрания Олег Постников и Аркадий Непряхин (кстати, член партии «Справедливая Россия»), занял 12 мест из 25 в местной гордуме. Остальные 13 достались пулу Юрия Вострикова. Однако, по информации «Нового компаньона», коммуниста Дмитрия Новокрещенова якобы ошибочно записали в сторонники действующей власти. Сейчас на него давят по службе: он работает инспектором в службе корпоративной защиты филиала ООО «Газпром трансгаз Чайковский». От его устойчивости, по всей видимости, будет зависеть исход голосования по выборам спикера.

Вместе с тем предпринимателей, которые прошли в Чайковскую гордуму по спискам ЛДПР, сейчас активно приглашают на переговоры с Александром Пойловым, рассказал и. о. координатора регионального отделения ЛДПР Олег Постников. «Мы ждём шаг с той стороны, не победитель идёт к проигравшему, а наоборот, — говорит Постников. — Та сторона видит спикером Алексея Бякова, но я не представляю, как он будет разделять две серьёзные должности, руководителя ГЭС и председателя думы. Либо у них больше нет кандидатур, либо информация специально нам так преподносится, чтобы мы не могли выставить своего человека».

По данным «Нового компаньона», пул Непряхина — Постникова намерен сделать ставку на Александра Русанова. В качестве претендентов на пост спикера от оппозиции назывались также кандидатуры финансового директора ООО «Стройком» Олеси Горбуновой и предпринимателя Дмитрия Югова (оба шли по спискам КПРФ). «Они оба системные люди, хорошо знают поставленные задачи, но у нас внутри такие фамилии не назывались, — заявил Постников. — Решение группы есть, есть консолидированное понимание, за кого мы будем голосовать». При этом он не стал называть конкретную фамилию.

Олег Постников также сообщил, что, по его данным, ряд депутатов «Единой России» тоже могут не поддержать Бякова. По его словам, после первого заседания будет создано межфракционное объединение «Патриоты Чайковского», куда войдут кандидаты от КПРФ и ЛДПР. Они готовы к пакетному соглашению, но обсуждать его детали депутаты от оппозиции будут только лично с Востриковым. А он пока занял позицию «глубокого молчания». «Депутаты настроены на конструктив, чтобы дать понять, что среди оппозиции тоже есть люди, способные работать и принимать грамотные решения», — отметил Постников.

От того, удастся ли Юрию Вострикову договориться с оппозицией, будут зависеть его шансы возглавить объединённый район. Пока, несмотря на неудачно проведённые выборы, он является фаворитом. Однако очевидно, что Аркадий Непряхин намерен составить ему конкуренцию. Напомним, что с высокой долей вероятности он не сможет пройти в новый состав Законодательного собрания в 2021 году, и ему нужно позаботиться о своём политическом будущем. Тем более что «Справедливая Россия» исключила его из регионального совета партии.

В Кунгуре местные группы влияния плетут мутные интриги вокруг должности спикера

Кунгур

Заседание — 27 сентября

В Кунгуре, по словам собеседников, на пост спикера претендует бывший глава гордумы Андрей Подосёнов, генеральный директор ООО «Ишимбайская машиностроительная компания» самовыдвиженец Иван Новиков, а также депутат гордумы предыдущего созыва Валентина Высоцкая.

При этом в составе гордумы два депутата по фамилии Новиков. Есть ещё директор по производству ООО «Свет» Андрей Новиков (КПРФ). В Кунгуре его знают также как владельца крупной пекарни «Новиковский хлеб». Они якобы являются членами одной команды. В их пуле также есть инженер ООО «Магистраль» Александр Обухов (самовыдвижение) и торговый представитель ИП Городовая О. В. Наталья Гуляева (КПРФ). По данным источника в администрации Кунгура, непонятно, какой из Новиковых на самом деле будет выставлять свою кандидатуру. Теоретически этот пул может поддержать команда экс-главы Кунгура Ларисы Ёлтышевой.

У Валентины Высоцкой при этом нет цели занять кресло спикера. Её задача — провести себя или своего человека на должность заместителя.

Сейчас Андрей Подосёнов пытается со всеми договориться. Кстати, между ним и Ларисой Ёлтышевой существует некий конфликт. «В Кунгуре сейчас идёт острая борьба по принципу «кто кого перекупит», — говорит источник в мэрии. Пока больше всего шансов на победу у Андрея Подосёнова.

Оса

Заседание — 20 сентября

Бывший спикер гордумы Михаил Алатырев должность не сохранит точно. С высокой долей вероятности это кресло займёт преподаватель ГБОУ «Осинский аграрный техникум» Любовь Степанова. Выбор в пользу её кандидатуры как раз обусловлен краткосрочностью полномочий представительного органа в связи с предстоящим объединением. Она является компромиссной фигурой для всех игроков. Это креатура главы района Якова Лузянина. У неё также есть опыт руководящей работы: Степанова возглавляла местный ветеринарный техникум.

Также, по информации «Нового компаньона», на пост спикера может выдвинуть свою кандидатуру коммунист Максим Рожков.

Горнозаводск

Заседание — 21 сентября

Фаворитом является бывший глава земского собрания района Владимир Роман. Его поддерживает глава района Александр Афанасьев. Между тем конкуренцию ему также могут составить Юрий Кетов, которого собеседники в Горнозаводске характеризуют как инертного человека, и, возможно, Игорь Дубов. Кетов был заместителем председателя гордумы Горнозаводска. При этом Дубову как раз интересно, чтобы спикер работал на неосвобождённой основе.

Краснокамск

Заседание — 19 сентября

Глава района Виктор Соколов делает ставку на своего бывшего заместителя Михаила Трухина. Конкуренцию ему могут составить Юрий Ильюшенко и Михаил Науменко. Если депутаты поддержат Трухина, это будет означать усиление Соколова. «Бесспорно, у Соколова самые высокие шансы после исхода кампании. Он знает ситуацию на местах и многим оказывал поддержку.

«Я другой альтернативы не вижу», — считает политтехнолог Олег Борисенко.

Источник в районе предположил, что назначение на пост главы района другого человека может спровоцировать депутата Законодательного собрания Игоря Малых и экс-депутата земского собрания Ольгу Колоколову на новые «военные действия».

В Кизеле спикером, скорее всего, станет экс-депутат земского собрания Ринат Гилязетдинов, а фаворитом в борьбе за должность главы района пока является действующий глава Андрей Родыгин. В Гремячинске с высокой долей вероятности пост председателя займёт директор МУП «Коммунальное хозяйство», экс-депутат гордумы Михаил Шлык. В Добрянке — Александр Бутырин.