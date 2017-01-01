ФАС России отменила результаты торгов на замену лифтов в Пермском крае

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Такое решение принято по итогам рассмотрения жалоб Щербинского лифтостроительного завода и ООО «Мосрегионлифт», сообщает «Коммерсант-Прикамье»

Напомним, ранее победителем признали ООО «Первая лифтостроительная компания». Общество согласилось выполнить работы за 641 млн руб. При этом заявки двух других участников — Щербинского лифтостроительного завода и ООО «Мосрегионлифт» отклонили. В случае с заводом причиной стало его исключение из Реестра квалифицированных подрядных организаций Региональной службы по тарифам Пермского края. По итогам рассмотрения жалобы ФАС это решение признали неправомерным.

Если торги объявят повторно, обе компании готовы вновь в них участвовать.