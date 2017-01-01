Фонд капремонта выбрал подрядчика для замены лифтов в Пермском крае

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Фонд капитального ремонта Пермского края подвёл итоги торгов на оценку технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, разработку проектной документации и выполнение работ по замене лифтового оборудования на территории Пермского края.

Победителем признали ООО «Первая лифтовая компания», которое предложило выполнить работы за 641 млн руб при начальной цене контракта в 644 млн руб.

Всего на конкурс подали четыре заявки, две из которых отклонили. Заявку ООО «Мосрегионлифт» не приняли из-за превышения значения начальной цены договора, установленной в документации об аукционе. ООО «Щербинский лифтостроительный завод» не допустили из-за отсутствия сведений об этом участнике в реестре квалификационных подрядных организаций. По информации издания «Коммерсант-Прикамье», в связи с этим Общество подало жалобу в ФАС России.