«Яндекс» открыл коммерческий офис в Перми

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Присутствие в регионе позволит лучше понимать потребности местных предпринимателей и помогать им эффективней пользоваться рекламными инструментами, сообщили в пресс-службе компании. Сотрудники офиса будут напрямую общаться с предпринимателями Пермского края и соседних регионов, а также обучать их и участвовать в мероприятиях для местного бизнес-сообщества.

Наталья Ковалёва, директор по продажам малому и среднему бизнесу компании «Яндекс»:

— Бизнес в Пермском крае быстро развивается: по данным Яндекс.Справочника, только в 2017 году здесь стало на 38% больше коммерческих компаний. Число поисковых запросов пользователей Яндекса о товарах и услугах выросло на 18% — это значит, что люди всё больше интересуются покупками в интернете. Сотрудники нового офиса будут помогать бизнесу работать с растущей аудиторией и правильно рекламировать свои продукты онлайн.

Согласно статистике Яндекса, в Пермском крае наиболее активно развивается онлайн-реклама в сегментах финансов и автомобильных товаров и услуг: представители этих отраслей за год увеличили расходы на продвижение примерно в полтора раза. У рекламодателей из сферы туризма растёт аудитория не только в Перми, но и за её пределами: например, запросов о курорте Усть-Качка от пользователей из других регионов в 2017-м стало на 23% больше, чем годом ранее, а о горнолыжных склонах в Губахе — на 14% больше.

Пермь стала тринадцатым по счёту российским городом, где Яндекс открыл коммерческий офис. Пять из них — во Владивостоке, Саратове, Краснодаре, Самаре и Челябинске — появились за последние полгода. До конца года Яндекс планирует открыть ещё четыре коммерческих офиса в разных регионах России.







