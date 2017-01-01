«Буматика» построит в Лысьве второй «Экотехнопарк» Первый мусоросортировочный комплекс будет готов к 1 сентября 2019 года

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Сегодня, 14 сентября, глава Лысьвы Александр Гончаров и директор ООО «Буматика» Сергей Чудинов подписали концессионное соглашение на создание «ЭкоТехноПарка Лысьвенского городского округа» сроком на 30 лет. Общий объем инвестиций составит 426 млн руб. При подписании соглашения присутствовал руководитель Управления росприроднадзора по Пермскому краю Андрей Азанов.

Запуск объекта в эксплуатацию будет поэтапным: до 31 декабря 2019 года начнёт работу первая карта участка захоронения отходов, до 1 сентября 2019 года появится первый мусоросортировочный комплекс и комплекс по заготовке и хранению вторичного сырья, до 31 декабря 2025 года будет запущен участок компостирования отходов.

«Соглашение будет действовать в течение 30 лет. Этот срок покрывает полный жизненный цикл объекта — от строительства и запуска в эксплуатацию до закрытия и рекультивации участков захоронения. Согласно территориальной схеме обращения с отходами комплекс будет обслуживать Лысьвенский, Чусовской, Губахинский, Горнозаводский, Гремячинский муниципальные районы. Он позволит решить многие проблемы с отходами в этих территориях. Сегодня здесь нет современного полигона, отвечающего требованиям санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности, отсутствует налаженная система раздельного сбора отходов и эффективная система использования вторичного сырья.», — сообщили в «Буматике».