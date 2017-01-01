Пригородные кассы перенесли внутрь вокзала Пермь-2

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С 12 сентября пригородные железнодорожные кассы на станции Пермь-2 работают внутри здания железнодорожного вокзала. Кассы на привокзальной площади прекратили свою работу. Об этом сообщили в АО «Пермская пригородная компания».

Как ранее сообщал «Новый компаньон», кассы разместятся в помещении, где до этого находился ресторан. Они будут удобными и комфортными как для пассажиров, так и для кассиров.

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