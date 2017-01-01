Пригородные ж/д кассы на Перми-2 перенесут в здание вокзала
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АО «Пермская пригородная компания» (АО «ППК») перенесёт железнодорожные кассы пригородных направлений с привокзальной площади в здание самого вокзала на Перми-2. Планируется, что это произойдет до конца августа.
Помещение, в котором продают билеты сегодня, разберут до конца текущего месяца. Новые кассы разместятся в здании Перми-2 на месте, где сейчас находится ресторан. Сообщается, что они будут удобными и комфортными как для самих пассажиров, которым теперь не придется страдать от изменчивой погоды при покупке билетов на привокзальной площади, так и для кассиров.
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