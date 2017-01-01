Мощный кран поддержит темпы строительства ЖК «Доминант»

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Фото: пресс-служба ООО «ТАЛАН-ПЕРМЬ»

Компания «Талан» заменит кран на стройплощадке жилого комплекса «Доминант» на более мощный и производительный. По словам Игоря Яшина, инженера по качеству компании «Талан» в Перми, новый кран потребовался девелоперу для соблюдения высоких темпов строительства жилого комплекса.

Сегодня начнутся работы по демонтажу. По информации, полученной в компании «Талан», на период выполнения работ по замене крана, строительство будет вестись в плановом режиме, поскольку на площадке имеется второй кран.

Жилой комплекс «Доминант» строится в самом центре Перми, на пересечении улиц Луначарского и Борчанинова. Он меняет облик этого района и занимает доминирующую позицию в архитектурной структуре центра. Комплекс состоит из четырех попарно-объединенных башен и двухуровневого стилобата. Девелопер возводит объект одним этапом для максимального комфорта будущих жителей.

* Проектная декларация на сайте доминант-талан.рф. Застройщик ООО «ТАЛАН-РЕГИОН-5»

Источник — пресс-служба ООО «ТАЛАН-ПЕРМЬ»