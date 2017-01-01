«Единая Россия» не смогла получить большинство в Добрянской гордуме

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По предварительным данным, «Единая Россия» не смогла получить большинства мандатов на выборах в городскую думу Добрянки. От ЕР прошли только четыре кандидата. Ещё один мандат получила ЛДПР, а два — «Справедливая Россия», 13 мандатов достались самовыдвиженцам.

По неофициальным данным, там столкнулись два пула кандидатов: сторонники главы Добрянского района Константина Лызова и кандидаты, отобранные местным отделением «Единой России». В результате люди действующего главы района получили 17 мандатов, а «Единая Россия» — всего четыре.

Прошедшие выборы были интересны рекордным количеством самовыдвиженцев — 27 человек. Ещё 19 кандидатов были выдвинуты на выборы от «Единой России», восемь — от КПРФ, четыре — от ЛДПР, и два от «Справедливой России».