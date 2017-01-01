Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 7 сентября

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Большой город на большой реке. День набережной отметили более 16 тыс. пермяков и гостей города.

Пермский марафон — праздник для каждого. В краевом центре 8 и 9 сентября пройдёт самое масштабное спортивное мероприятие года.

Сквер с историей. В Свердловском районе Перми после благоустройства открылся сквер Авиаторов.

В первый раз — в новый класс! В День знаний распахнула свои двери самая большая школа Перми.

На пути объединения горожан. В Перми появился новый музейно-экскурсионный проект.

Мой двор — самый лучший! В первый день осени пермский фестиваль дворов «РябинаFest» собрал около 3 тыс. человек.

Георгий, он же Жора, он же Юра. Жизнь «хорошего человека» в воспоминаниях его друзей и родных.

Пить — здоровью вредить! В «Лето-Парке» развенчают мифы об алкоголе.

Не жить, а проживать. Сегодня многие пермяки попадают на уловки застройщиков, покупая апартаменты под видом жилья.

Инженер спешит на помощь. Оформлению недвижимости в собственность всегда предшествует её кадастровый учёт.

Место встречи — Чайковский. Пермский край в четвёртый раз примет этап летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина.

Народ собирается, ярмарка открывается. В Перми начинают работу торговые площадки по продаже сельскохозяйственной продукции.

Газета «Пятница» выходит тиражом 120 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Уважаемые читатели! В Интернет-сети газету «Пятница» можно найти на сайте газетапятница.рф и в социальной сети «ВКонтакте».

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