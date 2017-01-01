Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 7 сентября
Большой город на большой реке. День набережной отметили более 16 тыс. пермяков и гостей города.
Пермский марафон — праздник для каждого. В краевом центре 8 и 9 сентября пройдёт самое масштабное спортивное мероприятие года.
Сквер с историей. В Свердловском районе Перми после благоустройства открылся сквер Авиаторов.
В первый раз — в новый класс! В День знаний распахнула свои двери самая большая школа Перми.
На пути объединения горожан. В Перми появился новый музейно-экскурсионный проект.
Мой двор — самый лучший! В первый день осени пермский фестиваль дворов «РябинаFest» собрал около 3 тыс. человек.
Георгий, он же Жора, он же Юра. Жизнь «хорошего человека» в воспоминаниях его друзей и родных.
Пить — здоровью вредить! В «Лето-Парке» развенчают мифы об алкоголе.
Не жить, а проживать. Сегодня многие пермяки попадают на уловки застройщиков, покупая апартаменты под видом жилья.
Инженер спешит на помощь. Оформлению недвижимости в собственность всегда предшествует её кадастровый учёт.
Место встречи — Чайковский. Пермский край в четвёртый раз примет этап летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина.
Народ собирается, ярмарка открывается. В Перми начинают работу торговые площадки по продаже сельскохозяйственной продукции.
Газета «Пятница» выходит тиражом 120 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.
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