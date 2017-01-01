Средний срок потребительских кредитов в Прикамье вырос почти до четырёх лет
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) провело исследование по регионам по среднему сроку потребительских кредитов. По итогам второго квартала 2018 года (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) средний срок потребительского кредита в Пермском крае вырос на 14,5% — с 3,44 лет до 3,94 лет.
В среднем по России срок кредита составил 3,83 года (рост на 13,4%). Самый большой средний срок потребительского кредита отмечен в Свердловской области (4,64 года). Наименьший средний срок зафиксирован в Ингушетии (2,18 года).
Александр Викулин, генеральный директор НБКИ:
— Банки все активнее используют увеличение срока кредита в своих маркетинговых программах по привлечению клиентов. При этом сильнее всего растут сроки самых «маленьких» кредитов на покупку потребительских товаров. Таким образом, они постепенно «подтягиваются» к срокам кредитов на более значительные суммы.