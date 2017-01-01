Бывшего главу Кизеловского района могут снять с выборов за нарушение авторских прав при агитации

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В отношении бывшего и.о. администрации Кизеловского района, кандидата в депутаты думы Кизеловского городского округа Марата Хафизова от ЛДПР подан иск о нарушении авторских прав. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». В случае, если нарушение подтвердится, суд примет решение об отмене регистрации Хафизова на выборах.

Эту информацию «Новому компаньону» подтвердил координатор регионального отделения ЛДПР Олег Постников. Он добавил, что аналогичные иски поданы к кандидатам Владимиру Чернышеву и Петру Воронкову.

По словам Постникова, речь идет о фотографии моста, которая использовалась в предвыборной агитации. Позиция регионального отделения заключается в том, что признаков авторства в данной работе нет.

«Такими признаками могут являться фамилия, имя, отчество, знак авторства, специальные символы, обозначенные на фото. Ничего этого нет. Кроме того, фото есть в свободном доступе на GoogleDocs, и лицензионное соглашение Google позволяет её свободно использовать. Мы считаем, что судья не должна была вообще принимать этот иск. На наш взгляд, это судейская ошибка», — пояснил координатор реготделения ЛДПР.

Возникшую ситуацию Олег Постников однозначно характеризует, как политическое давление. При этом в партии подчеркнули, что не снимают ответственности за случившееся с кизеловского штаба, так как сотрудников просили быть максимально внимательными при работе с агитационными материалами.

«Считаю, что это заказное предприятие. Учитывая это, скорее всего наших кандидатов снимут с выборов. Мы обязательно обжалуем эти решения в вышестоящих инстанциях. Убеждён, в итоге суд подтвердит нашу правоту, но в плане выборов для нас будет уже поздно», заключил Олег Постников.

Напомним, ранее аналогичные претензии предъявили к шести кандидатам от КПРФ, выдвинутым в думу Краснокамского городского круга. Как ранее писал «Новый компаньон», их также могут снять с выборов за нарушение авторских прав в предвыборной агитации.

Именно такое решение принято Краснокамским городским судом в отношении всех шести кандидатов — Галины Сорвиной, Александра Черемных, Юрия Лямина, Сергея Лунёва, Олега Троховцева и Евгения Малых. По словам депутата краевого заксобрания от КПРФ Игоря Малых, решения по всем кандидатам будут обжалованы в Пермском краевом суде.