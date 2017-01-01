С выборов в думу Краснокамского городского округа могут снять шесть кандидатов от КПРФ Их обвиняют в незаконной предвыборной агитации

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Фото: Григорий Соловьёв

Краснокамский городской суд удовлетворил административный иск к кандидату от партии КПРФ на выборах в думу Краснокамского городского округа Галине Сорвиной. Её обвиняли в нарушении Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме», а именно в незаконной предвыборной агитации, нарушающей законодательство РФ об интеллектуальной собственности. В случае, если решение вступитв законную силу, она будет снята с выборов.

Аналогичные иски поданы в отношении пяти других кандидатов от КПРФ в думу Краснокамского городского округа: Александра Черемных, Юрия Лямина, Сергея Лунёва, Олега Троховцева и Евгения Малых.

Суть нарушения, в котором обвиняют кандидатов от КПРФ, заключается в следующем. В ходе предвыборной агитации они заказали за счет средств собственного избирательного фонда изготовление агитматериалов. На одной из страниц агитматериала они разместили своё собственное изображение, а на другой — призыв прийти на митинг с изображением площади и здания. Истцы настаивают на том, что указанный материал был размещён без указания авторов и правообладателей и взят из фотоснимка, размещённого на сервисе «Яндекс Карты» в 2017 году.

Эту информацию «Новому компаньону» подтвердил депутат Законодательного собрания Пермского края от КПРФ Игорь Малых. Происходящее он считает «позором и беспределом». По его словам, партия обязательно будет обжаловать решение по Сорвиной.

Игорь Малых также сообщил, что агитационные материалы, предоставленные истцом по делу в отношении другого кандидата, Юрия Лямина, самим же судом были признаны подделкой. «Трудно поверить, что это происходит в нашей стране. Какие-то жулики могут придти в суд и предоставить поддельную бумажку — сам суд признал это подделкой, и в итоге по аналогичному делу выносит решение в пользу истца. Это просто позор», — заключил Малых.