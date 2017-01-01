Суд усомнился в подлинности документов в деле о долгострое у Речного вокзала Следующее заседание состоится 3 сентября

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В Арбитражном суде Пермского края продолжились судебные слушания по иску ООО «Магнат» к департаменту строительства и архитектуры Перми.

Напомним, компания возводит в Перми на Монастырской, 2б «центр многофункционального назначения». По словам Гагика Назаряна, собственника земельного участка, на котором ведётся строительство, в здании предполагается разместить ресторан, магазины и детские аттракционы. К строительству объекта по указанному адресу ООО «Магнат» (бывшее ЗАО «Магнат») приступил ещё в 2005 году, руководствуясь градостроительными нормами и правилами застройки, действовавшими на тот момент. В последствии возведение объекта компанией было приостановлено, а спустя 10 лет, в 2015 году возобновилось.

Предметом судебных тяжб стало то, что департамент градостроительства и архитектуры Перми отказал «Магнату» в выдаче разрешения на продолжение строительства (реконструкции) здания, указав на ряд нарушений, касающихся градостроительной деятельности. В то же время, Назарян обратился в суд с требованием признать соответствующее решение незаконным.

В отзыве на заявление истца департамент градостроительства и архитектуры Перми изложил позицию о невозможности строительства на данном земельном участке, и указал на нормы, содержащиеся в земельном и градостроительном кодексах, а также в законе об охране памятников культуры и архитектуры. В ходе судебных разбирательств представитель истца ООО «Магнат» заявил, что указанные позиции несостоятельны, так как не учитывают, что во время получения разрешения на строительство объекта законодательство было другим, и все нормы закона на тот момент истцом были соблюдены.

Он отметил, что законность действий ООО «Магнат» подтверждена, в частности,письмом за подписью тогдашнего министра по делам культуры и молодёжной политики Олега Ощепкова, в котором указано, что строительство и реконструкция на земельном участке возможны при соблюдении условия сохранения системы исторической планировки и ценных элементов ландшафта.

В свою очередь, представители министерства строительства Пермского края и Пермского краеведческого музея, выступающие в суде в качестве соответчиков, усомнились в подлинности документа, обратив внимание на дату его выдачи.

«Заключение выдано минкультом в октябре 2008 года, но на тот момент Ощепков уже не являлся министром культуры. Распоряжение об освобождении его от занимаемой должности было подписано губернатором Чиркуновым ещё в марте 2008 года», — заявил представитель минстроя.

В итоге суд принял ходатайство третьей стороны о предоставлении подлинника указанного письма, а также приобщил к делу ряд дополнительных документов, предоставленных ответчиком.

Следующее заседание по делу состоится в арбитражном суде 3 сентября.