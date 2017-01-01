«Мы — только небольшая часть того, что делает город известным» На фестивале «Гений места» Эдик из «Реальных пацанов» рассказал о том, как сериал изменил имидж Прикамья

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Станислав Тляшев

Фото: Евгений Запискин

Популяризация Перми

«Считаю, что «Реальные пацаны» сыграли позитивную роль в популяризации Перми. Многие мне говорили, что наш город ассоциировался больше с трагедиями — разбившимся «Боингом» и пожаром в «Хромой лошади». Теперь же у иногородних первая ассоциация с сериалом».

«Сериал идёт уже 8 лет и я не скажу, что он нам (съемочной группе, актёрам) надоел».

«Да, последние сезоны «пацанов» мы снимаем не в Перми, а в Москве. Так производственно проще. Но нам пришлось долго искать площадки, которые напоминали бы Пермь. В основном, натура снимается в Подмосковье».

«Переезд героев в Москву может «сработать» на один сезон. Дальше мы их «вернули» в Пермь, но всё равно снимаем Пермь в Москве»

«Помните в заставке, где показаны виды Перми, есть свадьба с гостями? Мне сказали, что эта пара уже развелась. А вот сериал до сих пор идёт».

«Я не считаю, что «Реальные пацаны» — это главное, что есть в Перми. Мы только небольшая часть того, что делает город известным. В этом смысле я бы, в первую очередь, назвал пермский балет и «Театр-Театр».





Станислав Тляшев

Фото: Евгений Запискин

Пермь восприняла негативно

«Как появилась квартира Коляна? Она расположена в известном в Перми «Доме грузчика» (ул. Монастырская, 171). Там кто-то жил из съёмочной группы и эта квартира, как нам показалось, идеально подошла. Мы даже пытались её воссоздать в московском павильоне, но поняли, что это плохая идея».

«Первый полноценный съемочный день (уже после того, как на ТНТ посмотрели «пилотные» выпуски) был в тогда ещё существовавшем клубе «Ветер». Было страшновато, но мы все довольно быстро «сели» в свои образы».

«Удивительно, но первые недели пермяки сериал только хаяли, мол, мы показываем город в плохом свете. Нам даже стало страшно. А из остальных городов были, в основном, положительные отзывы. Но потихоньку нас полностью приняли и в Прикамье».

«Лично мне не писали, что я кого-то в плохом виде представляю. Продавца мобильных телефонов, например. А вот насчёт Базанова (актёра Алексея Базанова, который играет участкового Базанова, — ред.) приходило какое-то письмо из полиции, что он порочит честь профессии».





Эдик не надоел

«Мне не надоел мой персонаж. Хотелось, чтобы он как-то изменился, но продолжал жить. Вот Базанов часто заходит к авторам и спрашивает: «Ну что, в этом сезоне меня уже убьют?».

Станислав Тляшев

Фото: Евгений Запискин

«Танец Коляна не был специально отрепетирован. На самом деле он был в КВН-овском номере и перекочевал в сериал. Помню, Коле Наумову пришлось его танцевать дублей шесть, чтобы снять с разных точек».

«Мы сейчас больше «вызываемые актёры». У каждого свои дела и проекты. Если по сценарию надо кого-то отснять, то тогда этот человек вызывается. Например, не припомню, чтобы в ближайшее время у меня были общие сцены с Коляном, поэтому на съёмочной площадке специально не пересечёмся».

«Согласен, что для сериалов восемь лет может быть и долго. Но мы продолжаем снимать, значит, идеи ещё не закончились».

«Сначала я был в проекте только как актёр, но потом многие диалоги мы уже придумывали сами. Я же во многих сериях выступал, в том числе, и как один из авторов сценария».





Чаще всего узнают таксисты

«Многие актёры сериала, авторы переехали в Москву. Я переехал лет пять назад, но не могу сказать, что я москвич. Пермь я люблю больше, Мотовилиху знаю наизусть. Да и своего жилья в Москве нет. Даже после переезда я чаще жил в Перми. Сейчас чаще в Москве».

«Половина сотрудников компании Good Story Media (производит сериал «Реальные пацаны» и ещё несколько сериалов, — ред.) являются пермяками. Это помогает себя чувствовать на работе как дома».

«На улице узнают часто, но скорее в Перми. Потому что здесь я могу свободно погулять, а в Москве у меня уже сложенный маршрут. Конечно же меня чаще называют Эдик, чем Стас. Не обижаюсь».

«Самое необычное место где просили автограф или сфотографироваться? Скорее всего это было в пирожковой на трассе «Пермь — Барда», когда ко мне подошёл дальнобойщик».

«Таксисты часто узнают. Все они делятся на два типа: первый — «я больше не смотрю этот сериал» и на «да я каждую серию смотрю» и начинают рассказывать, что я делал в конкретной серии. Нет, бесплатно таксисты не возят. Наверное, один раз такое было».

Основная работа — сценарист

«Основная работа? Я считаю, что являюсь неплохим сценаристом ситкомов. У нас творческая группа из нескольких человек. Мы устраиваем мозговые штурмы, а потом один из нас все идеи сводит в сценарий. Например, я являюсь сценаристом сериала «Адаптация», пишу сейчас третий сезон».

«Моя мечта — «добраться» до сценариев мультфильмов. Ещё хотелось бы попробовать себя в роли сценаристов компьютерных игр».

«Знаю, что другие «пацаны» уже во всю снимаются в полноценных фильмах. Меня тоже как-то позвали на эпизодическую роль таксиста в «Гуляй, Вася». Причём, я не умел водить машину и научился для роли. Больше переживал за актёров, которым надо было по сюжету ехать со мной, чем за себя, но всё закончилось хорошо».

«Сакральное место в Перми? Пожалуй, это общежитие на бульваре Гагарина рядом с трамплинами. Я там жил четыре года. Помню, как мы туда забирались и смотрели на город».

«Не считаю, что надо обязательно уезжать из Перми, если у вас здесь всё получается, то зачем уезжать? Я сам, например, могу здесь писать сценарии и отправлять в Москву, брал такую работу на пару месяцев. Ну, а если вам здесь не комфортно, то тогда уезжайте».