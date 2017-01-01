В пермской балетной труппе — пополнение Большинство новичков — лауреаты конкурса «Арабеск»

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Булган Рэнцэндорж на выпускном концерте Пермского хореографического училища

В балетную труппу Пермского театра оперы и балета пришло 15 новых артистов разного статуса, в том числе несколько солистов и потенциальных премьеров. Большинство новичков главный балетмейстер театра Алексей Мирошниченко нашёл среди лауреатов конкурса «Арабеск».

Интересно, что практически все новые артисты труппы — иностранцы.

Читателям «Нового компаньона» уже известна Булган Рэнцэндорж — выпускница Пермского хореографического училища и лауреат «Арабеска 2018» (вторая премия). Балерина — монголка по национальности, но родом из Германии. Уже 2 сентября она выступит в роли Одетты/Одиллии в «Лебедином озере» в редакции Алексея Мирошниченко в паре с Кириллом Макуриным, а 15 сентября выйдет в «Дон Кихоте» в партии Повелительницы дриад.

Подобный резкий старт для вчерашней школьницы — это большая редкость, но Булган Рэнцэндорж уже в годы студенчества была замечена специалистами как очень перспективная балерина.

В «Жизели» 9 сентября в заглавной партии выступит бразильянка Луанна Гондим — дипломант «Арабеска 2018», обладатель приза Пермского театра оперы и балета «За лучшее исполнение номера на музыку Петра Чайковского» и приза жюри прессы. В отличие от Булган, она не училась в Перми. Как и другие бразильцы, пополнившие пермскую труппу, она окончила Школу Большого театра в Бразилии (город Жоинвиль). В том же спектакле в партии лесничего Ганса выступит соотечественник Луанны Сайрон Перейра.

Ещё один бразилец — Габриэль Лопес, дипломант «Арабеска», уже 1 сентября выступит в партии принца Зигфрига в «Лебедином озере» в паре с Полиной Булдаковой, а 15 сентября в «Дон Кихоте» — в партии Базиля с той же Полиной Булдаковой в роли Китри.

В «Спящей красавице» 19 сентября Луанна Гондим танцует партию Белой кошечки. Несколько её соотечественников в этот вечер выйдут с дебютами: в партии Голубой птицы — Маркус Яго, партнёр Луанны на «Арабеске», лауреат III премии конкурса, обладатель приза Пермского театра оперы и балета «За лучшее исполнение номера на музыку Петра Чайковского» и приза жюри прессы; в партии принцессы Флорины — лауреат III премии «Арабеска» Майте Нунес.

Эйми О«Донохью, несмотря на ирландское имя, родом из Японии, выпускница Академии русского балета им. Агриппины Вагановой в Санкт-Петербурге. В пермскую балетную труппу перешла из Удмуртского театра оперы и балета. Эйми тоже принята в качестве ведущей солистки, но её дебют ещё не назначен.

Не назначен и дебют кореянки Чон Ын Сон — одной из самых запомнившихся участниц «Арабеска 2018», лауреата первой премии. Кроме того, она является дипломантом Международного конкурса артистов балета в Варне, одного из самых престижных в мире.

Ещё несколько представителей экзотических национальностей пополнили состав кордебалета.