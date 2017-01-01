В «Девелопмент-Юг» прокомментировали социальные обязательства компании по застройке Ивы

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Фото: ООО СИК «Девелопмент-Юг»

В ООО СИК «Девелопмент-Юг» прокомментировали итоги судебного разбирательства, по которому компанию обязали предоставить обеспечение исполнения социальных обязательств по комплексной застройке микрорайона Ива на сумму 600 млн руб.

Напомним, об итогах разбирательства на заседании городского комитета по градостроительству сообщила начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Мария Норова.

По словам вице-президента ООО СИК «Девелопмент-Юг» Алексея Вострикова, компания выполняет принятые обязательства, несмотря на то, что предоставление этого обеспечения, по мнению компании, является избыточным требованием.

Алексей Востриков, вице-президент ООО СИК «Девелопмент-Юг»:

— Мы намерены ввести детский сад в эксплуатацию до конца этого года и передать администрации Перми безвозмездно. Строительство ведётся за счёт средств застройщика в соответствии с графиком. Все работы, которые должны быть завершены на сегодняшний день, выполнены в полном объёме и предъявлены Инспекции госстройнадзора, которая ежемесячно выезжает на проверку. Для общественности ход строительства детского сада также является открытым — мы регулярно публикуем отчёты на сайте и в соцсетях. Приглашаем всех депутатов и другие заинтересованные лица на экскурсию, чтобы была возможность оценить лично, на каком этапе строительства находится этот социальный объект.

Строительство всех соцобъектов идёт в соответствии с договором комплексного освоения и проектом планировки. Хотя иногда мы даже берём на себя повышенные обязательства. Во время встречи с министром строительства и архитектуры Пермского края Михаилом Сюткиным мы услышали о высокой потребности жителей Мотовилихинского района в медицинских учреждениях. Поэтому приняли решение с опережением начать строительство большой поликлиники, где будут взрослое и детское отделения, женская консультация, станция скорой помощи и травмпункт.

В начале 2020 года планируем безвозмездно передать этот объект администрации Перми.

Обеспечение обязательств застройщика предусмотрено договором №129 от 17.03.2008. Заключая этот договор, застройщик согласился с указанным условием. Предметом судебного разбирательства в основном было требование администрации Перми о взыскании с застройщика неустойки в размере 17 млн руб., в удовлетворении которого судом было правомерно отказано. Необходимость установления обеспечения обязательств застройщиком не оспаривалась.