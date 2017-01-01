«Девелопмент-Юг» предоставит гарантии по освоению «Ивы» на 600 млн рублей Решение суда, которого добивалась администрация Перми, вступило в силу 16 августа

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Фото: Дмитрий Енцов

Комитет Пермской городской думы по вопросам градостроительства, планирования и развития территории Перми 22 августа заслушал доклад начальника департамента градостроительства горадминистрации Марии Норовой «Об исполнении договора аренды земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства, заключённого с ООО СИК «Девелопмент-Юг».

По её словам, на сегодняшний день застройщику выданы 23 разрешения под жилую застройку общей площадью более 135 тыс. кв.м. Под объекты нежилого назначения выданы три разрешения (более 8 тыс. кв.м.). Застройщик получил 13 разрешений на ввод в эксплуатацию. Из них 12 жилые дома (более 71 тыс. кв.м.)

Отдельно обсуждался вопрос социальных обязательств «Девелопмент-ЮГ» по комплексному освоению территории микрорайона. Напомним, компания обязалась: в 2018 году передать в муниципальную собственность здание детского сада на 300 мест; в 2020 году сдать в эксплуатацию амбулаторно-поликлиническое заведение, женскую консультацию, станцию скорой помощи, травмпункт и культурно-досуговый центр; к 2021 году сдать в эксплуатацию детский сад на 335 мест, школу на 1626 мест, физкультурно-оздоровительный центр со спортзалом и бассейном, а также 25 спортплощадок.

Мария Норова уточнила, что за это время между застройщиком и администрацией Перми состоялось два судебных процесса. В рамках первого администрация предъявила требование выплатить пени застройщику за несвоевременное исполнение обязательств в размере 17 млн руб. Так как срок договора был продлен до июля 2021 года, суд в удовлетворении этого требования отказал.

Второй процесс — о предоставлении застройщиком обеспечения своих обязательств на 600 млн руб. Его городская администрация выиграла. Решение, обязывающее «Девелопмент-Юг» предоставить такое обеспечение в виде банковской гарантии или страхования ответственности, вступило в силу 16 августа 2018 года.

По итогам доклада члены комитета решили продолжить знакомство с ситуацией по застройке «Ивы» на следующем заседании.