Депутаты Гордумы поддержали кандидатуры Курентзиса, Тверетинова и Корюкиной на звание Почётного гражданина Пермского края

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Теодор Курентзис

Фото: Антон Завьялов

В ходе пленарного заседания депутаты Пермской городской думы поддержали все три кандидатуры, представленные главой города Дмитрием Самойловым на получение звания «Почётный гражданин Пермского края».

Ранее аналогичное решение единогласно приняли члены комиссии по рассмотрению кандидатур, представленных на присвоение почетного звания «Почётный гражданин города Перми», и кандидатур, предлагаемых для представления почётного звания «Почётный гражданин Пермского края». Об этом «Новому компаньону» рассказала член комиссии, Президент Пермской государственной художественной галереи Надежда Беляева.

Напомним, Дмитрий Самойлов предложил наградить званиями «Почетный гражданин Пермского края» худрука Пермского театра оперы и балета Теодора Курентзиса — «за заслуги в области культуры», главного дирижёра губернского оркестра Евгения Тверетинова — «за заслуги в области культуры и значительный вклад в развитие духовой музыки в Пермском крае», и ректора Пермского медуниверситета Ирину Корюкину — «за заслуги в области образования и здравоохранения, за значительный вклад в научную, лечебную, общественную деятельность и подготовку медицинских кадров Пермского края».

Теперь окончательное решение по всем трём кандидатам должно принять Законодательное собрание Пермского края.