Мы единодушно поддержали всех трёх претендентов на звание Почётного гражданина Пермского края

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Президент Пермской государственной художественной галереи, почётный гражданин Перми, член комиссии по рассмотрению кандидатур, представленных на присвоение почетного звания «Почётный гражданин города Перми», и кандидатур, предлагаемых для представления на присвоение почетного звания «Почётный гражданин Пермского края»:

— Интерес общества к выдвижению кандидатур на звание Почётного гражданина города, края вполне закономерен. Однако когда высказываются вольные, а иногда и оскорбительные предположения, это вызывает недоумение. С сожалением наблюдаю, как в последнее время в пермской прессе звучит противоречивая информация по поводу выдвижения кандидатур на присвоение звания Почётного гражданина Пермского края. Все эти домыслы непонятны и вызывают удивление.

Существует вполне прозрачная и установленная законом процедура выдвижения и отбора кандидатов, требований к документам на рассмотрение. В данном случае, она, как и прежде, была полностью соблюдена.

Инициатива выдвижения кандидатов принадлежит предприятиям, учреждениям разных областей деятельности. В этот раз с ней выступили учреждения культуры и высшего образования. Мы рассмотрели на комиссии три кандидатуры. В соответствии с регламентом нам были представлены не только документы, но и устные презентации. Все три кандидата (Теодор Курентзис, ректор Пермской медакадемии Ирина Корюкина, худрука и главный дирижёр Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов) — знаковые фигуры в жизни Перми и Пермского края, ни одна из них не вызвала сомнений, единодушно было решено поддержать их всех. Наше решение было взвешенным. Мы понимаем всю ответственность.

Окончательное решение примет Законодательное Собрание Пермского края. И надо понимать, что свои кандидатуры могут представить любые муниципальные образования региона, Пермь — лишь в их числе. Бывает, одна-две и более кандидатур выдвигается на предоставление и рассмотрение в Законодательном собрании. Это зависит от активности предприятий и учреждений из различных сфер — промышленности, культуры, науки, образования и других.

Судя по опыту прошлых лет, кандидаты от Перми могут пройти, а могут и не пройти. Бывали такие случаи, что ни один не был поддержан. Нами был соблюдён формат выдвижения кандидатов, уважительное отношение к каждой организации, выдвинувшей своих представителей и, конечно же, самим людям, знаковым в жизни Перми и края. Сейчас решение за Пермской городской Думой и Законодательным собранием.