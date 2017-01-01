Предстоящая неделя в Прикамье будет в основном сухой и тёплой

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, в основном на неделе будет малооблачная погода, но в четверг возможны дожди и грозы

Максимальная температура днём 27 августа составит +17…+22°, по востоку местами до +15°. Во вторник будет +19…+24°, а в среду — +21…+26°. Ночная температура ожидается в пределах +7…+12°.

В четверг из-за облачности дневная температура понизится до +15…+20°. В этот день возможны дожди и грозы.

В ночь на 31 августа и 1 сентября по востоку края может похолодать до +3°, а на остальной территории до +5…+8°. При этом уже днём 1 сентября потеплеет до +18…+23°.