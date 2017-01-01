Выходные в Перми будут тёплыми и облачными

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В ближайшие выходные, 25 и 26 августа, температура воздуха в Перми поднимется до 21С°, возможны небольшие осадки. Такой прогноз приводит «Гидрометцентр России».

Ночами в пятницу, субботу и воскресенье ожидается переменная облачность, температура будет на уровне +8С°, +9С°. В субботу днём воздух прогреется до +19С°, ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди.

В воскресенье температура поднимется до +21С°, также с переменной облачностью и возможными кратковременными дождями. Серьезного ухудшения погоды, урагана и шквалистого ветра не ожидается.

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