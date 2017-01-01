В Пермской филармонии пройдёт «Ночь Кино»

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25 августа, в рамках ежегодной всероссийской акции «Ночь Кино», Пермская филармония представит два события, которые не оставят равнодушными ценителей киноискусства и поклонников музыки.

В 20:00 в Органном концертном зале пермяки увидят «детище» одного из основателей документального кино — «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова. Авторское музыкальное оформление к фильму написано английским композитором-минималистом Майклом Найманом.

«Человек с киноаппаратом» вышел в 1929 году. Это экспериментальный фильм советского кинематографиста Давида Кауфмана, известного под псевдонимом Дзиги Вертова. На протяжении четырех лет на улицах Одессы, Киева и Москвы режиссёр вместе со своим братом — оператором Михаилом Кауфманом — снимал бурлящую жизнь современного городов во всех её проявлениях, после чего был смонтирован 66-минутный урбанистический калейдоскоп. В картине нет ни сюжета, ни сценария, ни титров, ни актёров, ни декораций. Единственный протагонист — человек с камерой, фиксирующий окружающую реальность.

Композитор Майкл Найман известен как один из лучших авторов оригинальной музыки к произведениям мирового кино. Его саундтрек к фильму «Пианино» Джейн Кэмпион был отмечен премией BAFTA и «Золотым глобусом» и разошёлся тиражом в три миллиона копий. Найман писал музыку к картинам Майкла Уинтерботтома и голливудскому блокбастеру «Гаттака», а с режиссёром Питером Гринуэем его связывает многолетнее сотрудничество — например, над такими фильмами, как «Повар, вор, его жена и ее любовник» и «Контракт рисовальщика». Музыку, написанную для «Человека с киноаппаратом», Найман впервые представил в 2002 году в лондонском Royal Festival Hall.

Отметим, что знаменитый композитор был приглашён филармонией в Пермь в 2010 году для участия в трёхдневном «Фестивале Майкла Наймана», на котором маэстро представил пермскую премьеру фильма «Найман с киноаппаратом» — авторскую реконструкцию ленты Вертова «Человек с киноаппаратом». Творческий вечер композитора включил в себя показ его картины, обсуждение и небольшой дивертисмент, где маэстро исполнил на рояле в Органном зале избранные фрагменты из музыки к кинофильму.

Ещё одно событие в рамках «Ночи Кино» посвящено Леонарду Бернстайну — 25 августа 2018 года весь музыкальный мир будет отмечать 100-летие знаменитого композитора.

В первую очередь все помнят Бернстайна как автора вечной «Вестсайдской истории». Америка боготворила Леонарда как выдающегося классического дирижёра, яркого популяризатора музыки, неординарного педагога. Ну и, конечно, композитора.

Бернстайн писал оперетты, мюзиклы, симфонии, псалмы и бродвейские песенки, оперы, балеты и джазовые композиции.

26 сентября 1957 года в бродвейском Winter Garden Theatre состоялась премьера «Вестсайдской истории», которая завоевала три премии «Тони». В 1961 году выходит одноименный фильм — 10 «Оскаров» из 11 номинаций! Сколько же всего раз на подмостках мира была поставлена «Вестсайдская история», пока никому не удалось подсчитать.

Бернстайн записал все симфонии Бетховена, Малера, Чайковского, провёл серию из 53 телепередач-концертов для молодёжи Young People’s Concerts и удостоился премии Грэмми как выдающийся пропагандист классической музыки.

В 18:00 в Органном зале состоится показ документального фильма «Леонард Бернстайн. Размышления» (1978 г.) и запись концерта симфонического оркестра Франкфуртского радио (дирижер — Андрес Ороско-Эстрада). Концерт в формате опен-эйр прошел во Франкфурте-на-Майне в августе 2016 г., в программе — симфонические танцы из мюзикла «Вестсайдская история».

Вход на события «Ночи Кино» бесплатный. Билет с местом можно получить в кассе Органного зала (ул. Ленина, 51Б, т. 235-10-20)

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Источник — пресс-служба филармонии



