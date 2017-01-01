Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 17 августа

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Выбирай с умом, занимайся вдоволь! Пермяки всё большее внимание уделяют здоровому образу жизни.

Кошелёк или жизнь? До 1 октября можно вернуть себе право на дополнительное лекарственное обеспечение.

Плюс один. Объёмы дорожного ремонта в этом году скоро достигнут миллион квадратных метров.

Поедим и побежим. Накануне Пермского международного марафона бегуны отведают блюда из макарон.

Решаем сами. С июля каждый собственник жилья имеет право на оформление земли под своим многоэтажным домом.

Страшная история про незакрытые контейнеры с мусором, и почему они провоцируют появление клещей.

Для побед нет преград. На стадионе «Динамо» прошёл IV этап VIII Краевого Паралимпийского фестиваля.

Газета «Пятница» выходит тиражом 120 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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