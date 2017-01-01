На питчинге «Флаэртианы-Форум» представят проект о Теодоре Курентзисе

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В Перми завершён отбор участников тренинга и питчинга «Флаэртианы-Форум 2018». В этот раз организаторы получили более 100 заявок. В шорт-лист вошли 40 из них, включая один пермский проект. В рамках питчинга пермский режиссер Алексей Романов представит проект будущего фильма «Принцип страсти» о дирижере Теодоре Курентзисе.

Десять участников приедут на форум из стран восточного партнерства: Украины, Молдавии, Грузии, Армении, Белоруссии, Азербайджана. Среди российских кинопроектов есть несколько заявок начинающих режиссёров-учеников сценарной мастерской SiberiaDoc, призёры Московского питчинга дебютанов и другие желающие получить поддержку для своих проектов. Самые интересные работы участников тренинга будут представлены на питчинге.

Среди других мастеров с новыми проектами: Мумин Шакиров, который показывал на «Флаэртиане» фильм «Холокост — клей для обоев?» и получил диплом за «лучшую работу сценариста», Ирина Васильева («Брат мой Каин», «Беслан — город ангелов»), оператор и режиссер Сергей Ландо («Ульяна Лопаткина или танцы по будням и в праздники», премия «Лавровая ветвь» за операторскую работу), Дарья Хренова («Павленский.Голая жизнь», «Кто будет моим мужем»), Светлана Стасенко, получившая приз имени Братьев Люмьер «За вклад в развитие киноязыка» в Лионе и другие призы (фильм «Щепки» стал лучшей документальной картиной на «Кинотавре»).

Напомним, главная задача проекта «Флаэртианы-Форум» — презентация фильмов в начальной стадии производства. Международный тренинг и питчинг пройдёт во время «Флаэртианы» с 15 по 20 сентября. С 15 по 17 сентября пройдёт тренинг для начинающих режиссёров и продюсеров, где их научат представлять проекты фильмов потенциальным продюсерам. Затем с 18 по 20 сентября состоится сам питчинг, на котором презентуют проекты и опытные документалисты, и участники тренинга с наиболее интересными идеями. Выступления оценят эксперты (продюсеры, выпускающие редакторы телеканалов) из России и Западной Европы.Сейчас принимаются заявки на участие в проекте.



