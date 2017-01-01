«Флаэртиана—Форум 2018» продлил приём заявок

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Международный тренинг и питчинг «Флаэртиана—Форум 2018» продлевает приём заявок до 29 июля. Теперь у документалистов есть дополнительные две недели, чтобы заявить свой проект. Главной задачей форума является продвижение фильмов в начальной стадии производства на международный рынок.

Мероприятие пройдёт в два этапа. С 15 по 17 сентября состоится тренинг для начинающих режиссёров, где их научат представлять проекты фильмов потенциальным продюсерам. Студенты примут участие в мастер-классах по созданию трейлеров, эффективным публичным выступлениям, узнают об основах дистрибуции, принципах взаимовыгодного сотрудничества в сфере кинопроизводста. Затем с 18 по 20 сентября состоится сам питчинг, на котором презентуют проекты как опытные документалисты, так и участники тренинга с наиболее интересными идеями.

Выступления оценят эксперты из России и Западной Европы. Уже известны имена некоторых из них. Так, готовить студентов к питчингу и оценивать проекты будут: режиссер и продюсер Кай Веснигк (Германия), продюсер, режиссёр и монтажёр Франк Мюллер (Германия), режиссёр и продюсер Ребекка Узель (Франция), художественный директор фестиваля документальных фильмов в Люсса, тренер сценарных мастерских EurasiaDOC Кристоф Постик (Франция), продюсер, арт-кинокуратор, кинокритик, кинодистрибьютор, преподаватель Антон Мазуров (Россия) и редактор дирекции документального кино Первого канала Елена Молочкова (Россия).

Отметим, «Флаэртиана—Форум» проводится по инициативе Пермского отделения Союза кинематографистов России, международного фестиваля документального кино «Флаэртиана», немецкой ассоциации неигрового кино AG Dokumentarfilm, а также при поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии, с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.



