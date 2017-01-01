Темпы газификации края выросли в два раза

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За семь месяцев 2018 года жители Пермского края направили 5,2 тыс. заявок на подключение к газу. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года , когда было подано 2,6 тыс. заявок.

В настоящее время заключено уже 3,5 тыс. договоров технологического присоединения (1,7 тыс. в 2017 году) и выполнено более 2 тыс. работ по пуску газа (чуть больше 1 тыс. в 2017 году).

Как отмечают в правительстве Пермского края, такой рост темпов газификации региона стал возможен благодаря внедрению новых подходов к решению этой задачи. В 2017 году было по инициативе губернатора Прикамья Максима Решетникова ввели практику доведения газовой трубы до «фасада» газифицируемого здания. Кроме того, у социально-незащищенных слоёв населения появилась возможность получить компенсацию расходов на подключение.

Также росту числа заявок и подключенных домов способствует принцип «единого окна»: теперь жителям не требуется приезжать со справками во все инстанции. Все необходимые документы и само заявление принимают в любом ближайшем офисе АО «Газпром газораспределение Пермь».

Специалисты предприятия по заявкам муниципалитетов приезжают в отдаленные территории, собирают заявки и на месте консультируют жителей по процедуре подключения. Также планируется организовать процесс подачи заявок на подключение через офисы МФЦ.

На первом этапе региональной программы газификации, которая действует до 2019 года, газ получат порядка 8 тыс. домов (свыше 24 тыс человек). В рамках реализации первого этапа программы будут газифицированы 43 населенных пункта и построено 679 км газопроводов.





Источник - пресс-служба администрации губернатора