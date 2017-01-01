На планировку микрорайона «Любимов» требуется более 20 млн рублей Средства на разработку документации выделят из бюджета Березников

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Микрорайон «Усольский-2»

В октябре 2017 года после проведения в Березниках выездного заседания инфраструктурного комитета Законодательное собрание Пермского края выпустило в адрес администрации губернатора постановление о необходимости предусмотреть средства на разработку градостроительной документации микрорайона «Любимов». Причиной стала необходимость дальнейшего использования земельных участков, высвободившихся в результате сноса «формальдегидных» домов.

Завтра, 14 августа, заместитель министра, начальник управления градостроительной деятельности краевого Минстроя Константин Захаров на заседании комитета по развитию инфраструктуры должен отчитаться об исполнении постановления Заксобрания. Как говорится в документе, подготовленном для ответа, полномочия по подготовке и утверждению документов территориального планирования городских округов принадлежат органам местного самоуправления. По информации администрации Березников, на разработку документации по планировке территории правобережной части города требуется 20,8 млн руб. Эти средства будут предусмотрены в бюджете города.

Напомним, коттеджный посёлок Усольский-2 начали возводить в 2007 году в правобережной части Березников. Планировалось, что туда переселят жителей города из зоны провалов. Стоимость проекта составила 1,37 млрд руб. После возведения зданий обнаружилось, что в домах в 50 раз превышены нормативы по концентрации формальдегида в воздухе. Ядовитый газ выделяли некачественные утеплители, минеральная вата и цементно-стружечные плиты. Здания оказались непригодны для постоянного проживания, и в 2012 году дома расселили. Впоследствии рядом с микрорайоном «Усольский-2» для переселенцев из зоны техногенной аварии начали возводить ЖК «Любимов».

Всего в микрорайоне «Усольский-2» 89 домов. Большая часть из них — 58 — находится в краевой собственности — именно на их снос в июле 2018 года получило контракт ООО «Монтажстрой-Урал» (Пермский район, д. Кондратово).

Дома, которые находятся в краевой собственности

Остальные «формальдегидные дома» находятся в муниципальной собственности. После постройки микрорайона край успел передать их на баланс города. Именно в них успели заселиться жильцы. В основном эти дома расположены в квартале №8 — бело-синие здания. Ещё девять находятся в квартале №13, и один — в квартале №18.

Дома, которые находятся в муниципальной собственности

В конце июня «Управление капитального строительства» Березников объявило аукцион на снос 31 дома. Как сообщается в аукционной документации, затраты на демонтаж, вывоз и утилизацию этих объектов недвижимости составляет 23,2 млн руб., а стоимость материалов, которые подрядчик сможет продать после разбора домов — 14,2 млн руб. Так как начальная цена контракта не может быть отрицательной, её установили в размере 1 рубля. Срок выполнения работ — с даты подписания контракта до 1 декабря 2018 года.

Планировалось, что аукцион пройдет 16 июля. Однако, торги признали несостоявшимися, так как единственный участник торгов — ИП Терентьев Александр Евгеньевич (Владивосток) — оказался в реестре недобросовестных поставщиков. Отметим, этот предприниматель также участвовал и в аукционе на снос остальных 58 домов, и мог получить контракт, если бы не оказался в «чёрном списке» антимонопольного ведомства.

Как пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе администрации Березников, новый аукцион объявят после подготовки аукционной документации. Ориентировочные сроки на выполнение работ составят 75 дней с момента заключения контракта. Освободившиеся участки будут выдаваться под строительство многоэтажного жилья. При этом передача этой земли обратно в краевую собственность не планируется.

«Формальдегидные дома», которые находятся в краевой собственности, должны снести до 6 октября. Освобождённые от «формальдегидных» домов кварталы №13, 17, 18 и 22 также планируется отдать под жилую застройку. «Важно, что этот земельный участок площадью 38,5 га уже оснащён всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, что позволит сэкономить краевые и городские бюджетные средства в дальнейшем для подготовки этого участка под новое строительство», — сообщили в краевом минстрое. Окончательное решение, касающееся развития этой площадки, будет принято в ближайшее время.

По данным краевого минстроя, планируется, что всего в микрорайон «Любимов» въедут более 14 тыс. человек, или около 10% населения Березников.

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