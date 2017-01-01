В Пермском крае 65 тысяч должников лишены права выезда за границу

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Более 65 тыс. жителей Прикамья лишены права выезда за границу из-за долгов. Их совокупная задолженность превышает 28 млрд рублей, сообщили в Управлении федеральной службы судебных приставов России по Пермскому краю.

Специалисты ведомства добавляют, что ранее около 3 тыс. неплательщиков, желающих отправиться в отпуск за рубеж, погасили долги на сумму около 1 млрд рублей.

Из них самая крупная задолженность была у жительницы Чайковского. Ей ради поездки в ОАЭ пришлось погасить долг в 300 тыс. рублей. Жителю Чусового для выезда за границу пришлось вернуть 293 тыс. рублей. Еще один крупный должник, житель Перми, ради летнего отдыха оплатил задолженность в 100 тыс. рублей.

В Управлении ФССП России по Пермскому краю напомнили, что узнать о наличии неоплаченных долгов можно на официальном интернет-сайте ведомства в разделе «Банк данных исполнительных производств».