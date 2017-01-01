Власти повторно объявили аукцион на реконструкцию Шоссе Космонавтов

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Реконструкция Шоссе Космонавтов

Фото: Константин Долгановский

Власти Прикамья повторно объявили аукцион на выполнение работ по реконструкции Шоссе Космонавтов от реки Мулянки до пермского аэропорта. Напомним, он предполагает «спрямление» четырёх участков дороги. Торги объявили повторно, так как на прошлые не заявился ни один участник. Заказчиком выступает краевое Управление автомобильных дорог и транспорта.

Заявки принимаются до 27 августа, а сами работы должны быть выполнены до 31 июля 2019 года. Максимальная стоимость контракта — 289 млн руб.

Напомним, «искривления» дороги появились на Шоссе Космонавтов при реконструкции 2014-2015 годов, стоившей порядка 2 млрд руб.. После открытия дороги её новый облик вызвал критику со стороны автомобилистов и экспертного сообщества.