В Прикамье не смогли найти подрядчика на «спрямление» шоссе Космонавтов На аукцион не поступило ни одной заявки

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Фото: Константин Долгановский

Напомним, в начале июля министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило аукцион на первый этап реконструкции шоссе Космонавтов от реки Мулянка до Международного аэропорта «Пермь». Заказчиком выступило Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края.

Начальная цена контракта составляет более 289,7 млн руб. Согласно техническому заданию, подрядчик должен реконструировать четыре разворотных участка шоссе. Работы по переустройству нужно выполнить до 31 июля 2019 года.

Заявки принимались до 3 августа. Аукцион собирались провести 9 августа, но на торги не поступило ни одной заявки. В итоге аукцион признали несостоявшимися.

Отметим, трассу собираются выпрямить за счёт внутренних газонов и небольшого изъятия земель. Реконструкция разворотных участков позволит двигаться по трассе со скоростью до 90 км/ч и 40-60 км/ч около аэропорта.