Пермяков ждёт тёплая, но дождливая неделя

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Жителей Перми ждёт относительно тёплая, но дождливая неделя. По прогнозу погоды сервиса Gismeteo, в будние дни среднесуточная температура в краевой столице не опустится ниже 18° по Цельсию днём и 12° ночью. Самый тёплый день ожидается сегодня, в понедельник — до 26°, а вот в конце недели похолодает — уже в пятницу средняя температура опустится до 13°, а в субботу и вовсе до 10°. Скорость ветра в среднем составит 8-14 м/c.

При этом, начиная со второй половины недели по городу пройдут дожди, в четверг и субботу ожидаются грозы. Такая ситуация сохранится и в выходные: облачность и моросящие дожди. При этом самым дождливым днём может стать воскресенье — ожидается до 23,8 мм осадков.

Источник — gismeteo.ru

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