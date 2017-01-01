Три четверти пермяков хотят другую профессию

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Такие данные показал опрос, проведённый порталом по поиску работы Зарплата.ру. Об этом заявили 74% опрошенных. При этом почти половина жителей краевой столицы жалеют о выбранной ими специальности, а каждый пятый респондент вообще никогда по ней не работал. Выборка составила 1080 человек.

Всегда работали по той специальности, на которую учились 56% жителей. Почти четверть, 24% когда-то начинали трудится по выбранной профессии, но сменили сферу деятельности. Каждый пятый признался, что когда-то выбрал свою профессию, потому что на неё было легко поступить в ВУЗ, 13% заставили учиться родители, а 18% поверили в престижность и высокие зарплаты в будущем.

Почти половина, 47% горожан рассказали, что действительно хотели учиться именно по выбранной специальности. Также почти половина пермяков никогда не жалели о своём выборе, а 18% респондентов отметили, что жалели, но потом передумали и сейчас довольны. Треть горожан рассказали, что никогда не были довольны своей профессией, и сейчас считают, что нужно было выбрать другую.

Из тех, кто хотел бы освоить новую специальность, 16% уже прошли обучение. Категорически не желают осваивать новую профессию всего 10% пермяков.

При этом 62% горожан отметили, что в наше время не важно работать по специальности, а 38% уверены, что в жизни нужно заниматься только тем, чему учился.

Иван Чирков, руководитель о тдела брендинга и PR портала Зарплата.ру:

— В современных реалиях наличие у соискателя образования по специальности — это гарантия того, что он базово разбирается в своей области, имеет начальные навыки и умения, позволяющие компании обезопасить себя от элементарных ошибок начинающих специалистов, которые не имеют профильного образования. Однако требования, предъявляемые работодателями к соискателям, постоянно растут, и они не всегда могут быть удовлетворены стандартным набором вузовских образовательных программ. Это ведет к увеличению популярности различных образовательных программ и формированию внутрикорпоративных университетов, позволяющих освоить новую профессию в максимально сжатые сроки.

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