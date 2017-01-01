Суд признал законным решение снести недострой у школы №6

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Арбитражный суд Пермского края признал законным распоряжение администрации Ленинского района города Перми о сносе самовольной постройки по адресу Екатерининская, 176. Напомним, на этом месте застройщик ООО «Горстрой» пытался возвести многоквартирный жилой дом, чем вызвал недовольство местных жителей и расположенной напротив школы №6

Ранее застройщик ООО «Горстрой» добился выдачи разрешения на строительство на этом участке через суд. Впоследствии это решение, также в судебном порядке, было признано незаконным по заявлению МОУ школа №6.

Было установлено, что земельный участок, на котором идёт строительство, находится в зоне ограничений по условиям сохранения образовательных учреждений. Таким образом, недострой является самовольной постройкой и подлежит сносу за счёт владельца.

Кроме того, недостроенное здание фактически разваливается — происходит разрушение конструкций, на прилегающую территорию, в том числе расположенный рядом тротуар, сыплется строительный мусор. Учитывая близкое расположение школы, возникают риски безопасности детей.

Свою позицию по ситуации с разваливающимся недостроем высказал депутат краевого ЗС Сергей Яшкин. Он направил запрос в Инспекцию государственного строительного надзора Пермского края о необходимости срочного проведения экспертизы текущего состояния объекта с целью принятия решения о его дальнейшей судьбе:

Данный объект уже неоднократно признавался судом самовольной застройкой. В настоящее время его стены со стороны школы находятся в состоянии возможном к обрушению, должного контроля за строительной площадкой не осуществляется. Убежден, что в данном случае нарушаются конституционные права и законные интересы учеников школы на получение образования, в первую очередь в части безопасности. А ведь на первое сентября 2018 года в школе должны начать обучение 1357 школьников.

Учитывая это, администрация Ленинского района выдала распоряжение о сносе недостроенного здания. Попытка оспорить его в судебном порядке со стороны ООО «Горстрой» не увенчалась успехом.