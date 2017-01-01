В Красновишерском районе пассажирский автобус съехал в кювет
Семь человек получили травмы, среди пострадавших дети
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Сегодня в 7.40 на автодороге Красновишерск-Вая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса ПАЗ. По предварительной информации, при подъеме водитель допустил съезд в кювет по ходу движения, после чего совершил наезд на дерево.
В автобусе находились 27 человек. Сообщается, что в результате происшествия травмы получили семь пассажиров, в том числе двое детей. Все пострадавшие доставлены в больницу.
В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства и причины случившегося. На место аварии выехало руководство ГУ МВД России по Пермскому краю и следственно-оперативная группа. Подробности уточняются.
Источник — пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю
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